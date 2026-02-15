Fernando Valladares, sobre las declaraciones negacionistas de Figaredo: "Debe preocuparnos porque tiene mucho de irresponsabilidad"

El científico del CSIC ha asegurado que "deben de preocuparnos" este tipo de declaraciones "porque hay muchas vidas en juego".

José María Figaredo ha vuelto a negar el cambio climático, como hace su partido, con unas declaraciones de las que se han hecho eco en redes sociales donde el diputado de Vox lo resumía en que "de repente van a llover pétalos del cielo".

"Esto tiene mucho de irresponsabilidad y debe de preocuparnos porque hay muchas vidas en juego. Se habla de arruinarse cuando lo que nos arruina es este tipo de medidas", ha respondido en laSexta Xplica Fernando Valladares, científico del CSIC.

Al mismo tiempo, también ha recordado que Donald Trump "ha echado para atrás un dictamen del 2009 que constataba los que los científicos llevábamos décadas diciendo".

"Salió un informe contundente de cómo los combustibles fósiles afectan desde la cuna a la tumba. Y paradójicamente donde más se sufre tratar los combustibles fósiles es en EEUU", ha añadido.

Por ello, se ha cuestionado "cuánto vale la vida de las personas": "En estos informes se les pone unos precios de lo que cuesta al sistema sanitario de un país los afectados de la gestión de los combustibles fósiles y las cifras son extraordinarias".

