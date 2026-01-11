Baltasar Garzón: "Es un error que fiemos todo el éxito de una legislatura a las decisiones judiciales"

El magistrado no se ha aventurado a predecir si la legislatura del Gobierno llegará hasta el final, pero ha apuntado que se debería "de aprender a distinguir la situación" con respecto a las decisiones judiciales.

Baltasar Garzón ha pasado por laSexta Xplica y ha analizado los temas de actualidad nacional e internacional. Y, al ser preguntado por si el Gobierno agotará la legislatura, el magistrado no se ha aventurado con un pronóstico.

"No lo sé. Desde luego la situación no es la más idónea. La voluntad por parte del Gobierno y sus socios es avanzar en esta legislatura. Estamos en 2026 y el inicio de esta legislatura se aventuraba que iba a durar meses", ha señalado.

Al recordarle José Yélamo que hay varias fechas judiciales por delante que pueden afectar al Ejecutivo, Garzón ha señalado que se debería de "aprender a distinguir la situación": "Políticamente ha habido una amortización de esos juicios, ahora falta el desarrollo judicial y no sabemos lo que va a ocurrir".

"Me parece un error que fiemos todo el éxito, mérito o demérito de una legislatura a las decisiones judiciales. Porque llevan su cauce, su tiempo e incluso la instrumentalización del derecho, que es lo que yo percibo en algunos casos como la denuncia contra el expresidente Zapatero", ha añadido.

Con respecto a esa denuncia contra el expresidente del Gobierno, Baltasar Garzón ha sido claro: "¿Estamos mal de la cabeza? Porque ni siquiera se ha exigido una fianza. ¿Se puede decir alegremente todas estas cosas? No podemos menospreciar y degradar hasta tal punto las instituciones para que esto sea chascarrillo".

"No podemos seguir con ese convulsionismo y utilización de instituciones que degrada la democracia y genera desconfianza de los ciudadanos", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.