Para ilustrar a dónde van los impuestos que pagamos, laSexta Xplica recoge tres historias. La primera es la de Juan Leo Sánchez, miembro de una familia obrera que comenzó a trabajar desde los 17 años en una empresa de telecomunicaciones, hasta que se prejubiló a los 60. Afirma que gracias a los impuestos puede mantener su casa: "Si yo no tuviera una pensión, ¿cómo iba a pagar esto?", se pregunta en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura rotundo que "cuando oigo a alguien decir que no quiere pagar impuestos... es un egoísta".

Fran Barreto, por su parte, explica que "yo tengo un cáncer y el único tratamiento que me podía salvar la vida cuesta 300.000 euros". Asegura que "si no fuera por la sanidad pública, no me habría quedado más remedio que paliativos". "Hasta que no te encuentras en un momento crítico de necesidad, no valoras realmente lo que valen los impuestos", comenta.

Álvaro San Roman señala que, en su caso, "desde los 14 o 15 años he estado becado en prácticamente toda la educación que he tenido". Las becas le han permitido ser el primero de su familia que consigue un doctorado: "Sin ese dinero, hubiese sido imposible", afirma Álvaro, que apunta que "solo alguien que tiene la vida solucionada puede criticar los impuestos".