El aviso de Lluís Orriols a Vox por su campaña en Extremadura: "Es un problema que tuvieron Podemos y Ciudadanos"

El politólogo ha analizado unos comicios de los que dice "son el primer fotograma del ciclo electoral que viene". "Siempre hay una lectora en el ámbito nacional", ha expresado.

Lluís Orriols ha dado las claves de las elecciones de Extremadura y del papel que pueden jugar en clave nacional. El politólogo, en Sábado Clave, ha advertido que en estos comicios "vamos a encontrarnos el primer fotograma del ciclo electoral que viene".

Así habla el profesor de la Universidad Carlos III: "Estas elecciones marcan siempre tendencia y hay un contagio. Siempre hay una lectura en el ámbito nacional".

En ese sentido, ha comentado el papel de Vox y de un candidato, Óscar Fernández, opacado por completo por Santiago Abascal: "Han sabido entender que no tienen músculo autonómico ni implantación territorial. Han de jugar la baza a nivel nacional".

"Elevan todo al programa nacional y al candidato nacional. Se puede hacer, pero tiene un coste. Suben de forma sustancial, pero está más rezagado como formación que en unas generales. Es un problema que tuvieron Podemos y Ciudadanos", ha expresado.

Y ha avisado: "Se les va a hacer duro. En unas generales les iría bien, pero en unas autonómicas, en contiendas en las que no son tan competitivos, se les puede hacer bola".

