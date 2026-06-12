Así fue el primer gran robo de la historia de la selección: España contra la Italia de Mussolini en el Mundial de 1934

"No sé si es que es falta de interés o falta de compromiso, pero que no cuesta nada hacer un reconocimiento por ese primer partido del Mudial de la selección española y por lo que sucedió, que fue el mayor robo de la historia de la selección", confiesa a laSexta Columna Marc, nieto de unos de los grandes de esta selección, Ramón de la Fuente Leal, 'Lafuente'.

Antes de alcanzar la gloria, abrazamos mucho el infierno. Todo comenzó en el Mundial de la Italia de Musolini, en 1934. El abuelo de Marc, Ramón de la Fuente Leal, 'Lafuente', fue el mártir de aquel Benito Mussolini, cuya dictadura tenía que ganar el mundial que organizaba sí o sí: "Creo que la maldición de cuartos nació en el 1934, al menos en la familia lo vemos así", recuerda Marc en laSexta Columna.

La Italia anfitriona y dictatorial de Mussolini se topó con la España republicana en cuartos de final, en un enfrentamiento bastante duro. "El primer partido que se juega, empatan 1-1 y se juega al día siguiente. Las lesiones no permiten tener una alineación debida en función de lo que esperas", relata Marc.

Los que se recuperan a tiempo de los golpes, entre ellos Lafuente, saltan de nuevo al campo al día siguiente, pero vuelven a amargarles el partido, además de los problemas, les anulan un gol y pierden 1-0.

"Y ahí ya Italia gana por un gol y hay un gol anulado a España que viene de tres regates previos de Lafuente y en un momento dado también se concede un gol a Italia que parece bastante dudoso. Lo que es también muy interesante es que la prensa de entonces ya deja bastante claro, sobre todo la prensa socialista, que Mussolini está utilizando el Mundial como un arma propagandística", explica Alejandro Quiroga, director del Máster en Estudios sobre Nacionalismo de la UCM.

Por su parte, José del Olmo, vicepresidente de la Academia del Fútbol Español, señala que "las decisiones del árbitro fueron contrarias a las normas, especialmente porque hubo un par de goles anulados a España que sí que eran legales y que hubiesen sido decisivos para la eliminatoria. Y porque la violencia fue consentida de una manera arbitraria. Pero lo que realmente tenemos que mirar es el reglamento, lo que habría que precisar exactamente es que Italia ganó ese partido por alineación indebida, juegan dos argentinos que no podían jugar, no cumplían con la base FIFA, pero no se reclamó".

No obstante y pese a todo, de aquella selección española que tenía en Ramón de la Fuente a una de sus estrellas fue homenajeada en la España republicana. Su abuelo no sólo protagonizaba las barajas de naipes de la época y va a ser beneficiario del primer crowfundding deportivo del que tenemos constancia.

"La iniciativa que emprende el periódico 'La Voz' cuando llegan los jugadores en el 34, después del Mundial, es la de hacer una suscripción nacional a través de la venta del periódico por toda España y hacer una colecta. Y con esa colecta deciden hacer una ofrenda, un homenaje a los 22 jugadores de la selección española. El resultado es esta medalla de oro personalizada.

"Cada jugador tenía un dibujado o grabado, una pose típica suya de su forma de jugar. Es decir, algunos tocando con el pie, otros dando con la pelota con la cabeza, otros de pecho, otros parando. Entonces cada jugador tuvo su medalla personalizada en función de lo que más era representativo de su estilo de juego", cuenta Marc.

Más tarde es el propio presidente de la República, Álcala Zamora, el que homenajea a los héroes de Florencia. "Hubo un reconocimiento político de más alto nivel, se le reconoció a todos los jugadores y al entrenador se les condecoró con la encomienda de la orden de la República que le entregó el presidente de la República, todos ellos, Niceto Alcalá Zamora",

Fue la primera gran selección española, la republicana, robada en un mundial y que hoy, permanece casi olvidada: "No sé si es que es falta de interés, si es falta de compromiso, pero que no cuesta nada hacer un reconocimiento por ese primer partido del Mudial de la selección española y por lo que sucedió, que fue el mayor robo de la historia de la selección", cocnluye Marc.

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