Compra millonaria
El Departamento de Justicia de EEUU permite a Paramount la compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares
¿Qué podemos esperar? California y otros estados ya llevan tiempo preparándose para presentar una demanda. No están conformes con la compra e intentarán hacer todo lo posible para intentar bloquearla.
Resumen IA supervisado
La esperada compra de Warner Bros por parte de Paramount ha sido aprobada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, permitiendo la adquisición por 110.000 millones de dólares. Sin embargo, California y otros estados están preparando una demanda para bloquear la operación, argumentando que podría crear un monopolio empresarial. Paramount sostiene que la compra no presenta problemas antimonopolio, una opinión respaldada por el Departamento de Justicia. La División Antimonopolio del departamento ha exonerado a Paramount Skydance Corp, concluyendo que la transacción no amenaza la competencia. laSexta te invita a seguir toda la actualidad a través de su plataforma.
* Resumen supervisado por periodistas.
La compra de Warner Bros por parte de Paramount era ya más que anunciada y esperada. De hecho, se contaban los minutos que faltaban para ello y esa cuenta atrás ya ha llegado a su fin, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aprobado el acuerdo para adquisición. Ahora Paramount podrá comprar Warner Bros Discovery (WBD.O) por 110.000 millones de dólares.
California y otros estados ya llevan tiempo preparándose para presentar una demanda. No están conformes con la compra e intentarán hacer todo lo posible para intentar bloquearla. Consideran que se estaría creando un monopolio empresarial.
Por el momento, Paramount ha afirmado que la adquisición de Warner Bros no plantea ningún problema antimonopolio.
Una idea que apoya el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y es que en su decisión de permitir el movimiento empresarial ha entrado su División Antimonopolio, y ha sido ella la que ha exonerado a Paramount Skydance Corp (PSKY.O).
Según las fuentes, funcionarios del Departamento de Justicia determinaron que la transacción no representaba una amenaza para la competencia.
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