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Compra millonaria

El Departamento de Justicia de EEUU permite a Paramount la compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares

¿Qué podemos esperar? California y otros estados ya llevan tiempo preparándose para presentar una demanda. No están conformes con la compra e intentarán hacer todo lo posible para intentar bloquearla.

El Departamento de Justicia de EEUU permite a Paramount la compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólaresEl Departamento de Justicia de EEUU permite a Paramount la compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólareslaSexta
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La compra de Warner Bros por parte de Paramount era ya más que anunciada y esperada. De hecho, se contaban los minutos que faltaban para ello y esa cuenta atrás ya ha llegado a su fin, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aprobado el acuerdo para adquisición. Ahora Paramount podrá comprar Warner Bros Discovery (WBD.O) por 110.000 millones de dólares.

California y otros estados ya llevan tiempo preparándose para presentar una demanda. No están conformes con la compra e intentarán hacer todo lo posible para intentar bloquearla. Consideran que se estaría creando un monopolio empresarial.

Por el momento, Paramount ha afirmado que la adquisición de Warner Bros no plantea ningún problema antimonopolio.

Una idea que apoya el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y es que en su decisión de permitir el movimiento empresarial ha entrado su División Antimonopolio, y ha sido ella la que ha exonerado a Paramount Skydance Corp (PSKY.O).

Según las fuentes, funcionarios del Departamento de Justicia determinaron que la transacción no representaba una amenaza para la competencia.

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