La evangelización llega hasta el transporte público: los predicadores del metro de Madrid

Los vagones se convierten en el escenario de llamadas a la atención para conseguir nuevos fieles. Pero estas acciones no siempre son recibidas de la mejor manera.

Y esos supuestos milagros también viajan en transporte público. En Madrid ya es posible encontrar a predicadores. Equipo de Investigación acompaña a Andrés Rivillas, un predicador que asegura haber protagonizado una curación milagrosa imponiendo sus manos.

Como cuenta al programa, comienzan con su labor evangelizadora a las nueve de la noche ya que todos trabajan. Él es emprendedor y en los últimos años se ha dedicado al marketing digital. Va acompañado de unos folletos que le sirven para invitar a la gente a su iglesia.

Un vagón de metro se convierte en su escenario. Ahí, viva voz, invita a los pasajeros a que Dios entre en su vida. Entre una parada y otra intentan captar nuevos creyentes. Los jóvenes son su principal objetivo.

Pero ellos no son los únicos que predican en el metro. En Barcelona se ha podido ver que, incluso, para hacerse oír, llegan a rapear las gracias de Dios. Estas acciones no son del gusto de todos los pasajeros, que han manifestado su incomodidad. El grupo municipal Más Madrid ha pedido que se sancione a los predicadores del Metro.

Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica Española, indica que ninguna iglesia evangélica que él conozca se identifica con esos predicadores del metro. "Yo creo que el evangelio y la persona de Jesús, si algo le definiera el respeto por la persona, entonces no nos identificamos con eso, por ejemplo", concluye.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El poder de los pastores evangélicos' en atresplayer.