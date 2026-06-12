Los Mossos frustran un violento atraco a una joyería en Sarrià, Barcelona: cinco personas, detenidas in fraganti.

El contexto El intento de robo se produjo alrededor de las 11:00 horas en un establecimiento ubicado en el pasaje Senillosa. Según fuentes policiales, los agentes llevaban tiempo siguiendo los movimientos de los sospechosos y mantenían una vigilancia activa sobre el grupo en el momento de los hechos.

Los Mossos d'Esquadra han frustrado este viernes un intento de atraco a una joyería situada en las inmediaciones de la plaza Artós, en el barrio barcelonés de Sarrià. La rápida intervención policial permitió detener in fraganti a cinco presuntos atracadores cuando intentaban perpetrar el asalto, mientras que una sexta persona relacionada con los hechos fue arrestada horas más tarde.

El intento de robo se produjo alrededor de las 11:00 horas en un establecimiento ubicado en el pasaje Senillosa. Según fuentes policiales, los agentes llevaban tiempo siguiendo los movimientos de los sospechosos y mantenían una vigilancia activa sobre el grupo en el momento de los hechos.

De acuerdo con varios testigos, una mujer vestida con un hiyab llamó inicialmente a la puerta de la joyería y preguntó por el horario del establecimiento. Cuando el propietario le abrió, varios hombres armados irrumpieron detrás de ella en el local.

"Ha picado la chica para preguntar el horario. Le ha abierto la puerta y justo después han entrado tres más", explicó un testigo que presenció parte de la secuencia. Una vez dentro, los asaltantes habrían agredido al joyero golpeándole con la culata de una pistola. La víctima sufrió una herida en la cabeza y fue trasladada a un centro hospitalario. "Le han dado con un golpe de pistola en la cabeza, le han abierto la cabeza y he visto el sangrado", relató otra testigo.

Por su parte, los agentes irrumpieron en el establecimiento cuando el robo estaba en marcha y redujeron a los sospechosos en cuestión de minutos. Los detenidos fueron sacados uno a uno del local bajo una fuerte presencia policial y entre los gritos de algunos residentes.

Según fuentes de la investigación, los agentes habrían estado esperando el momento exacto en que el grupo actuara para poder detener a todos sus integrantes con las máximas garantías probatorias. El suceso ha vuelto a generar inquietud entre los comerciantes del barrio, especialmente entre los propietarios de joyerías y establecimientos de alto valor.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer todos los detalles del caso y determinar el grado de participación de cada uno de los arrestados. Fuentes policiales han confirmado la detención de cinco personas en el lugar de los hechos y de una sexta relacionada con el robo frustrado horas después. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

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