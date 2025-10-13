El aplaudido discurso de una joven a una "suertuda" que acaba de comprar un piso: "Somos gente que lucha por una necesidad básica"

Tras el testimonio de una joven que se definió como "privilegiada" por haber comprado una vivienda, la politóloga Miriam Jiménez matizó contundente: "Estamos pervirtiendo el concepto. Las necesidades básicas que has cubierto no son privilegios, es haber tenido cierta suerte".

El testimonio de Sara Escaso en laSexta Xplica, donde se definió como una "privilegiada" por haber podido comprar una casa, generó tanto comprensión como matices por parte de otra jóven presente en el plató. Así, Miriam Jiménez, psicóloga y politóloga, quiso puntualizar el uso del término "privilegio".

"Me ha llamado mucho la atención que te has considerado una privilegiada por poder acceder a una vivienda, creo que eres suertuda, no privilegiada", comenzó diciendo Miriam.

"Estamos pervirtiendo la palabra privilegio. Los derechos humanos que puedas tener, las necesidades básicas que has cubierto... Eso no son privilegios, eso es que has tenido cierta suerte y te has movido con suerte", argumentó Jiménez, asegurando quienes son, a su juicio, esos "privilegiados": "Son quienes acumulan la mayor parte de viviendas y especulan con el suelo a costa de empobrecer a la ciudadanía".

"Ojalá toda la juventud tuviera esa suerte, porque no somos privilegiados somos gente que lucha por acceder a una necesidad básica", zanjó Jiménez, quien fue aplaudida por el público del programa.

