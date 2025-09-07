Ahora

La politóga Miriam Jiménez, a un inversor inmobiliario: "Vives de un sistema parasitario que es el rentismo"

La politóloga y socióloga ha cuestionado a Pascual Ariño, un inversor inmobiliario que alquila habitaciones: "Lo que tienes que hacer es buscar un trabajo que aporte valor a esta sociedad".

La politóga Miriam Jiménez ha respondido en laSexta Xplica a las quejas de Pascual Ariño, un inversor inmobiliario que vive en España, sobre los impuestos: "La presión fiscal en España no alcanza la media de la Unión Europea. Y eso que somos uno de los países más progresistas. No alcanzamos la media europea y hay gente que todavía se queja".

"Pero, ¿se quejan de la educación, sanidad y los servicios de transporte públicos? Porque luego hay gente que se va a otros países y no tiene una sanidad pública y cuando hay un problema grave se viene a España. Pues entonces que pague los impuestos y estos se puedan revertir en sanidad y en estado del bienestar porque nos estamos cargando el sistema", ha comentado.

Además, Jiménez ha señalado que el problema que tienen los jóvenes no son los impuestos: "El problema de la juventud y la precariedad no son los impuestos, es que hay gente que especula con la vivienda, que es rentista y no produce ningún tipo de valor. En vez de alquilar tu habitación y aspirar el salario de una persona joven convirtiéndola en precario, pues lo que tienes que hacer es buscar un trabajo que aporte valor a esta sociedad en vez de vivir de un sistema parasitario que es el rentismo".

