Las lluvias torrenciales dejan graves daños en Godall (Tarragona): vehículos arrasados, calles y viviendas inundadas

Los detalles Las lluvias torrenciales han dejado a Godall, un pequeño municipio de Tarragona, completamente devastado. "Oía los gritos de los vecinos, que les entraba el agua, sin saber qué hacer", recuerda una de las residentes del municipio.

La violencia de las lluvias torrenciales ha convertido a Godall, en Tarragona, en un pueblo irreconocible para sus habitantes. Las calles están cubiertas de lodo y escombros, con decenas de edificios dañados y coches arrastrados en mitad de la vía.

Tras la fatídica noche de lluvia, en la que un barranco terminó colapsando y desbordándose, los vecinos, junto con los bomberos, trabajan sin descanso para retirar los restos y los vehículos atrapados con la ayuda de tractores.

"La enorme riada llegó hasta este pueblo de 600 habitantes… arrasándolo en cuestión de minutos", explica su alcalde, Alexis Albiol, ante los medios de comunicación desplazados hasta la zona.

Una vecina de Godall recuerda cómo las tres calles principales del pueblo se inundaron y el agua alcanzó los dos metros de altura. "Hay gente que lo hemos perdido todo", comenta visiblemente emocionada y superada por la situación mientras intenta sacar el lodo que la riada dejó en su casa.

Fueron unas horas de pánico que los vecinos aún no logran olvidar. "Oía los gritos de los vecinos, que les entraba el agua, sin saber qué hacer", recuerda otra residente, con la voz temblorosa.

