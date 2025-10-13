Pilar Velasco, tras decir Feijóo que el aborto es un derecho reconocido por ley: "Es el PP quien lo ha cuestionado: primero Almeida y luego Ayuso"

"La ley del aborto se cumple en España, yo la cumplo y los presidentes autonómicos de mi partido, también", ha asegurado el líder del PP en una entrevista en 'Espejo Público', con Susana Griso. La periodista Pilar Velasco analiza sus declaraciones en este vídeo.

La periodista Pilar Velasco, directora de '@democrata_info', recuerda que en la entrevista que ha dado Alberto Núñez Feijóo a 'Espejo Público' ha asegurado que el aborto es "un derecho reconocido por ley". "Efectivamente, pero es que el PP es quien ha puesto en cuestión ese derecho", señala la periodista.

En primer lugar, apunta Velasco, lo hizo José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, "sin necesidad, además, porque tiene mayoría en el Ayuntamiento" al votar una propuesta de Vox: difundir un síndrome falso como es el 'síndrome post aborto' y "puso en cuestión, por tanto, las condiciones en las que hay que abortar".

Y después, añade, "lo volvió a poner en cuestión Ayuso la semana pasada con dos cuestiones: una, por no querer cumplir la lista de objetores que votó la Comunidad de Madrid, y dos, mandando a las mujeres de su región a abortar a otro lugar". Por tanto, remata Velasco, "es el PP de Madrid quien pone en cuestión el aborto".

