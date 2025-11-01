Andrea Levy celebra que la comparecencia de Sánchez sirviera para algo: "El Supremo va a investigar el dinero metálico de Ferraz"

Andrea Levy defiende la utilidad de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo. Desde La Roca, la concejala del Partido Popular en Madrid celebra que se hayan abierto nuevas líneas de investigación y pide revisar cómo funcionan las comisiones parlamentarias.

En este vídeo de La Roca, la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, considera que la comparecencia de Pedro Sánchez ha servido de algo, a pesar de las críticas de quienes opinan que su partido no supo llevar el interrogatorio al presidente del Gobierno de forma adecuada.

"Después de esta comisión de investigación, hoy sabemos que el Supremo va a investigar el dinero metálico que salía de Ferraz para saber su procedencia", celebra Levy, y pone en duda que "no ha servido de nada".

Por otro lado, la concejala considera necesario revisar la normativa que regula las comisiones de investigación, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados.

"Las comisiones de investigación parlamentarias tienen una regulación que habría que revisar, sobre todo cuando hay causas como el asunto que trae esta comisión, que son las comisiones de Koldo, Ábalos, etc. Todo aquello que está judicializado no tiene demasiado sentido que se vaya a debatir en el Congreso o en el Senado, cuando los diputados y senadores la información que tienen no deja de ser la que se conoce a través de los medios de comunicación", opina Andrea Levy.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.