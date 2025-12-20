El aviso de Aitor Esteban al PSOE sobre Vox: "Con este goteo igual en año y medio estamos peor"

El líder vasco ha asegurado en una entrevista en 'laSexta Xplica' que es necesario "medir la situación y la realidad tal y como es" y que el Gobierno "no puede ponerse detrás del burladero".

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha condedido una entrevista en 'laSexta Xplica' en la que ha analizado diversos puntos del Gobierno actual y los diferentes partidos del panorama político.

Para el líder vasco, "estar en esta situación durante un año y medio tiene una única razón de ser: impedir que llegue la ultraderecha".

"Como comprenderá, soy el primero al que no le hace ninguna gracia y en esta situación, desde luego, mucha furia va dirigida contra la organización que represento y que presido. Pero yo creo que aquí también hay que medir la situación y la realidad tal y como es", añade.

Así, se pregunta si en un año y medio la situación mejorará: "Con este goteo igual resulta que nos encontramos dentro de un año y medio con una situación peor", ha sentenciado el dirigente del PNV.

"Creo que estoy hablando claro. Una moción de censura con Vox está descartada pero el Gobierno no puede ponerse detrás del burladero. Creo que todos los partidos políticos estamos en tensión desde que pasó el tema de Cerdán. Aunque el presidente ha dicho eso él está explorando la demoscopia para convocar elecciones. Lo hizo hace unos años. Va y convoca", ha añadido.

