La sindicalista Afra Blanco analizó en laSexta Xplica la situación de la vivienda en España y defendió "denunciar" y "señalar" a "los especuladores" para tratar de evitar abusos.

Además, también criticó duramente "la corresponsabilidad política, sobre todo de las comunidades autónomas".

"En 2007 se presentó la primera Iniciativa Legislativa Popular para medidas urgentes de vivienda y la política autonómica no la respondió hasta 2015. No obstante, esa situación que a día de hoy está vigente y no ha sido resuelta", lamentó Afra Blanco.

En este sentido, la sindicalista denunció que, tras la aprobación de la ley de vivienda, se verá "cómo en la Comunidad de Madrid, donde está subiendo el precio, no se va a desplegar". "Vamos a ver cómo hay pisos turísticos que no se están controlando, es más, se están recortando inspectores e inspectoras", añadió.

Además, Afra Blanco zanjó su intervención lanzando un contundente mensaje: "En 2002 el 10% de la población acumulaba el 42% de la riqueza del país. Después de la burbuja inmobiliaria, el 10% de la población española acumulaba más del 50% de la riqueza a consecuencia de la vivienda".