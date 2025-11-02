Ahora

El juez Bermúdez, sobre el 11M: "Aznar estaba obsesionado con ETA porque lo intentaron matar varias veces"

Bermúdez ha destacado que para él "lo indignante fue el daño que se hizo a las víctimas con la división del país".

El juez Javier Gómez Bermúdez ha desmentido en laSexta Xplica a José María Aznar, quien afirmó en un documental que "el Gobierno dijo la verdad en todo momento" en lo referente al 11M.

"Los hechos están ahí. Yo lo que sí creo es que el expresidente Aznar estaba obsesionado con ETA porque lo intentaron matar varias veces y además creía firmemente, y por eso las fuerzas de seguridad se centraron en ETA. que había una posibilidad grande de un atentado próximo a las elecciones por parte de ETA", ha subrayado el magistrado.

Sin embargo, Gómez Bermúdez ha expresado que le cuesta mucho digerir "que hoy en día se sigan sosteniendo ciertas cosas". "Para mí lo que fue indignante es el daño que se hizo a las víctimas con la división del país, y me ha igual una teoría que otra", ha destacado.

