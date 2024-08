Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha afirmado que reducir la jornada laboral de los trabajadores españoles a 37,5 horas sería como regalar "12 días de vacaciones". Unas palabras que hacen reaccionar a Afra Blanco en el plató de laSexta Xplica: "¿Y cómo le llamamos a esas 48% horas extras que los empresarios no pagan? ¿Cómo llamamos a esos 2.500.000 de euros que los empresarios no pagan a los trabajadores en concepto de horas extras? ¿Cómo llamamos a los 692 millones de euros que no ingresa la seguridad social porque los empresarios no pagan las horas extras? ¿Cómo le llamamos a eso?", espeta.

"Estas semanas también hemos tenido que escuchar que esta era una medida comunista", recuerda, y añade: "Yo no sabía que Alemania, Dinamarca o Austria lo fueran".

En este tiempo, también han dicho que seis meses era poco tiempo para negociar una reducción de jornada. "¿Y los 50 días que necesitó Mariano Rajoy para aplicar el mayor recorte sobre los derechos laborales de los trabajadores con su reforma laboral en el año 2012? ¿Esos 50 días a la patronal le parecieron muchos o poco tiempo? ¿Por qué no se quejaron cuando el PP hizo la reforma de las pensiones unilateralmente?", se pregunta en el vídeo principal de la noticia, donde puedes escuchar la respuesta de la sindicalista al completo a Antonio Garamendi.