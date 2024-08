Afra Blanco critica al juez Peinado, encargado del caso Begoña Gómez, por "aplicar una instrucción que muta, aplicar la prospectiva y generar indefensión clara y denunciada por todos, sean más o menos simpatizantes de Pedro Sánchez".

"Si tenemos un juez capaz de disociar la figura de presidente de la de cónyuge y si todavía no sabemos en que queda esta investigación, me parece arriesgado no respetar los tiempos", añade. Aunque, para ella, "lo más sorprendente de todo esto es que ahora hay voces que echan en car a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez que hayan presentado una querella".

"La política no puede condenar antes de que lo hagan las togas", sostiene la sindicalista en esta intervención, donde condena que "se llame corrupción a algo que no está ni sentenciado": "Me parece algo bastante peligroso y contrario a la toga".