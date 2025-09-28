Afra Blanco, a una joven que pide renunciar a algunas pensiones: "¿Por qué te crees que la tienen? Porque se la han currado"

La sindicalista ha recordado que cuando el Partido Popular no revalorizó la pensiones, los empresarios tampoco subieron los sueldos.

"¿Sabéis como está el 'boomer' de la semana (Antonio Garamendi)? Frotándose las manos. Divide y vencerás", ha aseverado Afra Blanco durante el debate de laSexta Xplica sobre si existe una brecha generacional entre jóvenes y adultos.

Tras escuchar a una joven pedir renunciar a algunas pensiones, la sindicalista ha pedido focalizar el problema: "¿Quién paga la mierda de salario a los jóvenes? ¿Su abuelo o su jefe? Su abuelo no. ¿Por qué os creéis que nuestros mayores tienen una pensión? Porque se lo han currado".

"¿Os creéis que si no se revalorizan sus pensiones conforme al IPC van a subir los salarios de los jóvenes? Os pincho el globo: no. El PP no las revalorizó ni en el 2012, ni en 2013 ni en el 2017. Y los empresarios no nos subieron los salarios", ha añadido.

Afra Blanco ha terminado su intervención apuntando "que quien no te da tu plusvalía no es tu abuelo". "El problema no es la pensión de tu abuela, es tu jefe. La solución es organizarse", ha concluido.

