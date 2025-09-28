Javier Díaz-Giménez desmiente que los jóvenes estén peor que sus padres: "Viven en un cuento de hadas"

El profesor de IESE Buisness School ha asegurado que no es "ni serio que se plantee que los jóvenes viven peor que los mayores".

Javier Díaz-Giménez ha descartado que los jóvenes vivan peor que sus padres tras escuchar los argumentos de algunos de ellos en laSexta Xplica.

"No me parece serio ni siquiera se plantee que los jóvenes viven peor que los mayores cuando en 1980 no había vacuna de la Hepatitis B, había el Telón de Acero, no había libertades sexuales... ¿Cuántas canciones hay en las vidas de los jóvenes? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos días de vacaciones? Tienen un bono cultural, ¿qué más quieren? Viven en el paraíso, en un cuento de hadas" ha asegurado.

Además, Díaz-Giménez ha añadido que "van a vivir 10-15-20 años más". "La cantidad de capital público, las ideas, la manera que ha mejorado la tecnología es tan exagerada que simplemente esta discusión no puede ser seria", ha complementado.

Por último, ha terminado dando un mensaje a aquellos que aseguran que están peor que generaciones anteriores: "Si quieres vivir mejor que tu padre, sé más productivo que tu padre".

