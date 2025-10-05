Afra Blanco denuncia la "especulación" con la vivienda: "Para adquirir una en Madrid de 60m² necesitas más de 20 años de salario íntegro"

La sindicalista ha asegurado que "o los empresarios de esta ciudad (Madrid) se quedan sin trabajadores o los empresarios de esta ciudad van a tener que pagar salarios suficientes para poder vivir en ella".

Afra Blanco ha vuelto a reiterar en laSexta Xplica la especulación que se está haciendo de la vivienda en Madrid. "¿Sabéis por qué yo le llamo especular? Porque en los últimos 10 años el precio de compra-venta de la vivienda ha subido más de un 77%. Los salarios, un 22%", ha afirmado.

"Especular porque, en Madrid, para adquirir una vivienda de 60m² necesitas más de 20 años de salario íntegro. Especular porque, en el último año, el precio del alquiler ha aumentado más de un 18% en Madrid, no sin embargo el salario. Y yo, que sepa, las viviendas son para los trabajadores y no para los fondos buitre. Y especular, sobre todo, porque hemos perdido la esencia de lo que significa este derecho reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nuestra propia Constitución", ha añadido.

La sindicalista ha señalado que, para algunos, "estos datos son un puñetero problema", pero hay otros que "consideran que esto es una oportunidad e invitan a los fondos buitres a que compren toda la vivienda de la ciudad de Madrid". "Efectivamente, Díaz Ayuso, va por ti. Para que compren la vivienda de los trabajadores y conviertan esta ciudad en un parque de atracciones Y no solamente lo van a pagar los trabajadores, sino también los empresarios", ha sentenciado.

De hecho, Afra Blanco ha apuntado que , "o los empresarios de esta ciudad se quedan sin trabajadores, o los empresarios de esta ciudad van a tener que pagar salarios suficientes para poder vivir en ella".

