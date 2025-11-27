Ahora

Premios Feroz 2026

'La Ruta Vol. 2: Ibiza' de Atresplayer, nominada a Mejor serie dramática en Los Premios Feroz 2026

'La Ruta Vol. 2: Ibiza' de atresplayer ha sido nominada a Mejor serie dramática en Los Premios Feroz 2026.

La Ruta Vol. 2: Ibiza triunfa y conquista a la críticaLa Ruta Vol. 2: Ibiza triunfa y conquista a la críticaatresplayer

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) comparte la lista completa de nominados a los Feroz de 2026, con 'Los Domingos' o 'Superestar' como algunos de los títulos que más nominaciones acumulan de cara a la gala del próximo 24 de enero.

Entre las series nominadas se encuentra 'La Ruta Vol. 2: Ibiza', de atresplayer, que está nominada en la categoría de Mejor serie dramática. 'La Ruta' es el viaje de un grupo de amigos de El Perelló, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981.

En 'La Ruta Vol. 2: Ibiza', la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que les ha vuelto a juntar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | La Fiscalía Anticorrupción pide la prisión para Ábalos por el alto riesgo de fuga
  2. Pérez Llorca sigue la estela de Mazón: culpa al Gobierno por la DANA y lanza guiños a Vox en su investidura
  3. La senda de estabilidad expone la debilidad de un Gobierno muy lejos de lograr aprobar sus Presupuestos
  4. Venezuela revoca la concesión a Iberia y a otras cuatro aerolíneas por suspender sus vuelos en pleno conflicto con EEUU
  5. Francia anuncia un nuevo servicio militar voluntario: estos son los requisitos y la paga que se dará a los jóvenes
  6. Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong