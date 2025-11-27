'La Ruta Vol. 2: Ibiza' de Atresplayer, nominada a Mejor serie dramática en Los Premios Feroz 2026

'La Ruta Vol. 2: Ibiza' de atresplayer ha sido nominada a Mejor serie dramática en Los Premios Feroz 2026.

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) comparte la lista completa de nominados a los Feroz de 2026, con 'Los Domingos' o 'Superestar' como algunos de los títulos que más nominaciones acumulan de cara a la gala del próximo 24 de enero.

Entre las series nominadas se encuentra 'La Ruta Vol. 2: Ibiza', de atresplayer, que está nominada en la categoría de Mejor serie dramática. 'La Ruta' es el viaje de un grupo de amigos de El Perelló, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981.

En 'La Ruta Vol. 2: Ibiza', la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que les ha vuelto a juntar.

