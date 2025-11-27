Leopoldo Bernabeu: "Koldo García tiene información suficiente para hacer caer a Pedro Sánchez varias veces"

Los detalles El periodista y conductor de 'Leo Radio' ha destacado en Al Rojo Vivo la diferencia entre Koldo y José Luis Ábalos: "Ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni Aldama tienen absolutamente nada".

Leopoldo Bernabéu, periodista y conductor de 'Leo Radio', considerado como una de las personas que mejor conoce a Koldo García, ha sido entrevistado en Al Rojo Vivo, donde ha profundizado en el 'caso Koldo'. Durante la conversación, ha revelado: "Apenas diez minutos antes de entrar en el Supremo, Koldo me ha llamado", subrayando la constante comunicación que mantiene con el exasesor de José Luis Ábalos.

En su intervención, Bernabéu ha explicado el tipo de relación que lo une a Koldo. "Hemos generado una cierta cercanía, una cierta empatía", ha manifestado. Su vínculo, asegura, no nació de manera sencilla: "Nuestra forma de conocernos fue bastante compleja; tuvimos un encontronazo inicial que acabó con él reconociendo que yo era un periodista distinto, que no me casaba con nadie, que tenía las cosas claras y le hablaba como le tenía que hablar".

A partir de ahí, reconoce que se han visto "todos los días en los últimos meses", hasta el punto de que, según cuenta, "mi pareja me dice que estoy enamorado de Koldo".

Bernabéu también se ha referido al material que, según él, posee García, y que afirma abarca "entre 11 y 14 años grabado todo". En ese marco, sostuvo que "Koldo García tiene información suficiente para hacer caer a Pedro Sánchez no una, sino varias veces, por si le da por revivir".

Y destaca que ahí reside la diferencia entre Koldo y José Luis Ábalos: "Ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni Aldama tienen absolutamente nada".

Por todo ello, Bernabéu considera que "si pudieran, Ábalos y Santos Cerdán 'matarían' a Koldo políticamente o socialmente, pero no pueden porque dependen de él".

El periodista también ha retomado la llamada que recibió por la mañana. En ella, asegura que Koldo le confesó: "No voy a declarar nada, me voy a acoger al derecho a no declarar porque no me han devuelto nada. Mis dispositivos son vitales para que yo pueda recordar. Es increíble que al señor Aldama sí le hayan devuelto sus dispositivos cuando Aldama no ha aportado prueba alguna".

Koldo tras Pedro Sánchez

Respecto al avance de la entrevista de Koldo García en 'Okdiario', una conversación que, según Bernabéu, duró alrededor de cuatro horas, el periodista ha afirmado que lo publicado "no es más que el aperitivo". Ha detallado que han tratado "más de 45 temas distintos que van a implicar no solo a Pedro Sánchez, sino a diferentes ministros y otras autoridades".

En cuanto a las revelaciones que García hizo sobre Pedro Sánchez, Bernabéu asegura que el punto de ruptura se produjo tras la comparecencia del presidente el pasado 28 de octubre, cuando —según recuerda— definió su relación con Koldo como "anecdótica". "En la comisión de investigación es donde se trunca la relación de lealtad de Koldo García con Pedro Sánchez", sostiene.

Bernabéu asegura que, tanto con el micrófono encendido como fuera de cámaras, le ha preguntado a García por qué no revela todo lo que sabe sobre "las diferentes corruptelas en las que haya podido estar inmerso Pedro Sánchez". Según él, la respuesta de Koldo siempre es la misma: "Por lealtad, porque yo soy un señor del PSOE".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.