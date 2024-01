El representante del Consejo de Juventud, Juan Antonio Báez, criticó en laSexta Xplica que se enfrente a generaciones: "Que a mis abuelos les mejoren la pensión no significa que yo vaya a cobrar mejor". Pero "esto no es culpa de los pensionistas, es culpa de los empresarios que pagan mal y hay que tener mucho cuidado con enfrentar a generaciones", reflexionó.

Y, es que, "quien paga mal es el empresario, quien no paga las horas extra es el empresario. No es culpa de mis abuelos, es del empresario que paga mal y que no paga como tiene que pagar", criticó de forma contundente, para acto seguido defender que "lo que se tiene que aplicar no es un recorte de pensiones, sino una mejora de la reforma laboral".

Una opinión con la que Afra Blanco no pudo estar más de acuerdo: "Es un error intentar confrontar generaciones, es un absoluto error".