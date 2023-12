El vicepresidente del Consejo de Juventud, Juan Antonio Báez, sale en defensa de los jóvenes y aclara que no es que "les falte sentido emprendedor o de lucha", sino que no tienen "dinero" para poder hacerlo: "Les falta dinero para invertir en su negocio". Tampoco cree que los "jóvenes no quieren trabajar, ni estar en hostelería", sino que lo que quieren es "no seguir precarizados".

"De esto sí tienen culpa", espeta. "Tienen culpa de no querer seguir explotados, de no querer trabajar en esos sectores que están altamente precarizados y sectores en los que se sigue trabajando hacia una esclavitud, que se abolió en el siglo XIX", manifiesta, y añade que lo que no quieren los jóvenes es "seguir con condiciones infrahumanas".

"La culpa es de los jóvenes por decir basta, por no querer seguir trabajando y siendo pobres y teniendo como principal causa de muerte el suicidio", critica Juan Antonio Báez, que concluye su contundente denuncia asegurando que "las personas jóvenes lo que nos encontramos siempre es una negativa a mejorar nuestra situación".