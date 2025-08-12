Las dudas de un jubilado sobre las pensiones: "Están garantizadas en la Constitución... como la vivienda"

En LaSexta Xplica, el debate sobre las pensiones ha reunido voces críticas y optimistas. Antonio Jiménez, de 87 años, expresó desconfianza pese a las garantías legales, mientras Luis Garvía advirtió sobre los retos que plantea el aumento de la esperanza de vida.

Las pensiones han sido el eje central del debate en LaSexta Xplica. Antonio Jiménez, jubilado de 87 años, lo ha expresado así: "Miedo no tendríamos que tener. Si nos atenemos a la Constitución, las pensiones están garantizadas por el Estado. Pero el mosqueo viene porque también está garantizado el derecho a la vivienda…".

Aun así, Jiménez ha reconocido cierto optimismo: "Si nos atenemos a que el señor Sánchez ha firmado con los agentes sociales —con la CEOE, con las pymes— para que los flecos pendientes de los Pactos de Toledo se lleven a cabo, es como un mensaje de esperanza".

También ha puesto sobre la mesa un asunto que considera crucial: "El neoliberalismo imperante… Si el Banco de España dice que necesitaríamos 24 millones de cotizantes, y, sin embargo, estamos queriendo expulsar a 8 millones de inmigrantes…".

En ese momento, el Doctor en Finanzas Luis Garvía ha interrumpido para preguntarle la edad, bromeando con que aún le quedan muchos años por vivir. Y ha aprovechado para aportar su propia reflexión: "El problema es que, cuando se diseñaron las pensiones actuales, la esperanza de vida en España era de 67 años. La situación ha cambiado mucho. Antes se cotizaban 4 años y ahora se cotizan 20 o 25. En todo este tiempo hemos mejorado mucho, pero también hay que parar a pensar dónde estamos, porque la situación no es fácil".