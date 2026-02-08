Xavier Rius, sobre el discurso contra los inmigrantes de Sílvia Orriols: "Criminalizan a todos los inmigrantes"

El autor de 'Aliança Catalana: els nostres ultres' expone que la delincuencia, a la que alude la alcaldesa de Ripoll, "va vinculada no a la raza, al origen, a la religión, sino a la precariedad laboral o habitacional".

Sílvia Orriols no ha dudado en disculpar de manera pública la política de deportación de Donald Trump. La alcaldesa de Ripoll afirma que el presidente estadounidense ha sido elegido de manera democrática y que esa política estaba incluida en su programa electoral.

Sobre las detenciones de niños de cinco años, la diputada catalana las asocia a una supuesta inmigración generalizada y violenta. "Tenemos que pensar en los nuestros", afirma, "cuántas personas de Europa, cuántos niños de Europa, no han sufrido las consecuencias de esta inmigración agresiva que hemos recibido".

"La delincuencia va vinculada no a la raza, al origen, a la religión, sino a la precariedad laboral o habitacional", afirma Xavier Rius. Xavier Torrens añade que se basan en dos conceptos que resumen en inmigración e inseguridad. "Luego, como lo mezclan, lo que acaban diciendo es que la inmigración causa la inseguridad y la inseguridad está causada por la inmigración", añade.

"La inmigración seguirá viniendo y Alianza, igual que VOX, criminalizan a la mayoría o a todos los inmigrantes, cuando la inmigración es una realidad aquí porque no ha habido hijos estos años y el empleo los demanda, sobre todo empleos poco cualificados, construcción, servicios, hostelería o cuidado de ancianos", indica Rius.

