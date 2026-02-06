Xavier Torrens: "Sílvia Orriols no ha explicado cómo va a llevar a cabo la declaración unilateral de independencia"

La alcaldesa de Ripoll considera que Junqueras o los líderes de la CUP traicionaron la voluntad de los catalanes y no tuvieron la valentía de continuar con esa declaración de independencia.

Sílvia Orriols defiende que Carles Puigdemont traicionó al pueblo catalán. La diputada catalana considera que se debe conseguir que esa independencia "pueda durar más de ocho segundos y que sea la buena y la definitiva". Algo que ella ve "posible e imprescindible".

Para Orriols, como señala Xavier Torrens, considera que Carles Puigdemont, que Oriol Junqueras o los líderes de la CUP "traicionaron la voluntad y no tuvieron la valentía de continuar".

Al plantear a la diputada cómo pretende evitar que lo que ocurrió en 2017, indica que se debería preguntar a los españoles "hasta dónde están dispuestos a llegar para retener esta su última colonia". Añade, además, que ellos solo quieren escoger su camino y hacerlo factible para "restituir nuestro Estado". "Estamos dispuestos a ejercer la voluntad del pueblo catalán", afirma.

El autor de autor de 'Salvar Catalunya' indica que Alianza Catalana no han explicado cómo van a llevar esa declaración de independencia, tan solo dicen que lo van a hacer. "Es algo característico de los partidos nacional-populistas, emitir un discurso que sea muy llamativo, que sea muy atrayente, pero luego no explica qué de diferente habría si ellos lideraran el proceso independentista y que diferencias habría con respecto a lo que acabó pasando en el procés de 2017", concluye.

