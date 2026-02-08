Sílvia Orriols justifica la censura de un cartel que incluía una chica con velo: "No vamos a normalizar la vejación de la mujer"

La alcaldesa de Ripoll no ha dudado en denunciar el uso del velo. Según la diputada catalana, en las comunidades religiosas, se insta a las jóvenes a llevarlo desde pequeñas.

En 2024, Sílvia Orriols prohibió el cartel de las fiestas mayores de Ripoll. Un cartel muy colorido que sus vecinos habían elegido. En el mismo se podía ver a una chica con velo, algo que parece no ser del agrado de la alcaldesa del municipio.

Orriols señala que lo retiró ya que "desde las instituciones públicas ripollesas lo que no haremos es normalizar la vejación de la mujer". La alcaldesa de Ripoll ha llegado a afirmar que en la calle hay más chicas con velo que sin él, algo que considera "inadmisible en la Europa del siglo XXI".

Orriols señala, además, que, desde el ámbito familiar o las comunidades religiosas, se insta a las jóvenes a llevarlo desde pequeñas. "Se les dice que son prostitutas si no se lo ponen, que están expuestas a violaciones, agresiones, que serán malas musulmanas", afirma.

Pero, ante esta supuesta imposición, algunas mujeres deciden quitárselo. Un ejemplo de ello es la rapera Raisa. Como explicó en un vídeo publicado en sus redes sociales, sintió una persecución “masiva” por parte de algunos musulmanes señalando que no era digna de llevarlo.

Mourad el Boudouhi señala que hay una cierta imposición para usarlo, pero, en su opinión, prohibirlo no es una solución. Cree que sería mejor informar y apoyar a aquellas mujeres que no quieran llevarlo.

"Es una decisión propia de la mujer", expone el Boudouhi. "Yo no quiero que mi hermana la obligue su marido", afirma, "igual que yo no quiero para mi hermana, para mi hija, no lo voy a aceptar para otras madres y niñas".

