Salomó Torres expone por qué el discurso de Sílvia Orriols no convence a todo el sector rural: "Usa un discurso pobre"

Torres es miembro de la Comissió Permanent Nacional de Unió de Pagesos, desde donde defiende los derechos de los agricultores. Este señala que tanto Alianza Catalana como Vox, simplifican los problemas.

Xavier Rius indica que Sílvia Orriols "conecta con el sector del campo porque ella nació en una casa de 'pagès'". "Ella dice que viene de 'pagès' y a mucha honra", añade. La diputada catalana ya intentado ponerse el campo por camiseta, pero, pesar de ello, no ha conseguido convencer a todos.

"El que diseñó la camiseta le prohibió volver a ponérsela", cuenta Salomó Torres, "por lo tanto están muy lejos el movimiento de Revolta Pagesa con la señora Silvia Orriols".

"Alianza Catalana, como Vox, utilizan un discurso pobre, una argumentación pobre, simplifican mucho los problemas a problemas que son complejos", afirma. "Es muy fácil de decir, 'hay que apoyar a los jóvenes', no te dicen en qué".

"Para que un joven se termine ganado la vida como campesino o agricultor", expone Torres, "tienes que luchar contra la gran distribución y contra la gran agroindustria", pero esto es algo que, como señala, ni Vox ni Alianza Catalana "tienen planteado corregirlo", concluye.

