Carme Brugarola, vecina de Ripoll, denunciada por colgar un cartel: "Es una acción contra la censura"

En el cartel, diseñado para anunciar las fiestas del municipio, se podía ver a una joven con Hijab. Esto no fue del agrado de Sílvia Orriols, la alcaldesa, que decidió prohibir su uso.

La concepción de quién es catalán de Sílvia Orriols hace que muchos vecinos de Ripoll, la localidad en la que gobierna, se sientan discriminados.

Carme Brugarola indica que en este municipio "hay un miedo en el fondo a ser discriminado, el ambiente es durísimo". Carme es la presidenta de una plataforma vecinal de Ripoll y lleva años implicada en la política de su pueblo. Siendo Orriols alcaldesa, la han multado por primera vez, a ella y a otros vecinos.

La presidenta de Teixim Ripoll señala que esas multas, que superan los 2.000 euros, fueron impuestas a causa del cartel para publicitar las fiestas mayores de Ripoll. Este fue vetado por el consistorio y Carme y otros vecinos decidieron colgarlo igual por todo el pueblo.

En el cartel en cuestión se puede ver a una chica con un velo, algo que parece molestó a la alcaldesa. "Había una chica que llevaba a Hijab. Se censuró porque llevaba esta prenda. Así de fácil", expone Brugarola.

La vecina de Ripoll considera que se está persiguiendo a los vecinos. "Unos vecinos se han visto perjudicados por haber hecho una acción contra la censura", concluye, "es una persecución de vecinos".

