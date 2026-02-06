Así planea deportar a miles de inmigrantes Sílvia Orriols: "La factura la pagarán los españoles, los catalanes no"

La alcaldesa de Ripoll ha convertido a los inmigrantes en uno de sus principales enemigos. Así, no duda en justificar la política de deportación de Donald Trump, señalando que esta estaba incluida en su programa electoral.

Sílvia Orriols no esconde su admiración por la política de deportaciones de Donald Trump. Y es que ella misma criminaliza la inmigración y, al igual que el líder estadounidense, plantea centenares de deportaciones.

Como expone, primero buscarían quién ha entrado de manera irregular. Estas personas serían automáticamente devueltas a su país de origen. "También todos aquellos que delincan, aunque sean delitos leves y menores, deben ser devueltos", añade.

La alcaldesa de Ripoll ve necesario regular el flujo migratorio ya que, a pesar de no haber entrado de manera irregular o no delinquir, "está viviendo a costa de los contribuyentes".

Orriols señala que lo haría al igual que lo hacen otros Estados europeos. Como se señala, por ejemplo, Italia gasta 18.000 euros por migrante deportado. La diputada catalana considera que eso es un pequeño precio a pagar "vistas las consecuencias que nos podemos encontrar".

Siguiendo el modelo italiano, deportar a todas las personas sin papeles de Cataluña costaría más de 3.000 millones de euros. Orriols afirma que quien ha dejado entrar a esas personas no ha sido Cataluña, sino el Estado español. "Por tanto, es su responsabilidad y es su problema, no el nuestro", afirma. "La factura la pagarán los españoles, los catalanes no", añade.

