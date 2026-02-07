Mourad el Boudouhi explica cómo ayudan a los inmigrantes en Lleida: "Si no están integrados no va a sobrevivir"

Sílvia Orriols señala a los inmigrantes como los culpables de que, por ejemplo, cada vez se hable menos catalán en Cataluña. Algo que buscan cambiar en esta asociación situada en Lleida.

Los atentados yihadistas de Cambrils y Barcelona de 2017 sacudieron Ripoll, y es que varios de sus vecinos, incluido un imán local, formaban parte de la célula que perpetró el ataque. Tres años después, Sílvia Orriols fundó Alianza Catalana y utilizó ese ataque para criminalizar a todos los líderes religiosos musulmanes.

Además, según Orriols, la inmigración más reciente está detrás de un fenómeno que sí es real: el catalán se habla cada vez menos. La diputada catalana considera que la inmigración masiva ha asumido, mayoritariamente, el castellano y, a esto, se suma la migración española que llego a Cataluña antes de los 90. Así, como señala, menos del 50% de los ciudadanos usan el catalán hoy en día. Xavier Torrens indica que para Alianza Catalana, es extranjero cualquiera que no hable catalán

Mourad el Boudouhi es portavoz de la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia. En ella impulsan acciones que también encuentran su espejo en el migrante interior del siglo pasado. Este señala que, por ejemplo, la comunidad musulmana de Lleida participa en la vida política de la ciudad en las maneras que les son posibles. "Por ejemplo cada mes presentamos mociones en el Ayuntamiento de Lérida, por ejemplo mociones defendiendo el catalán, que el catalán se tiene que hablar en Lérida", explica.

En su asociación, además, buscan la integración de los inmigrantes a través de, por ejemplo, clases de catalán o castellano. "Si no está integrado no va a sobrevivir aquí", señala Mourad.

