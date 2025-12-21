Un vecino, tajante con las obras en la basílica: "La Sagrada Familia en su casa y nosotros en la nuestra"

Gaudí quería que la Sagrada Familia llegara, de alguna manera, hasta el mar. De seguir el proyecto tal y como el arquitecto había establecido, más de mil familias podrían perder sus casas.

El proyecto de la Sagrada Familia, de seguir las directrices de Gaudí, podrían provocar que dos bloques de viviendas tengan que ser derribadas. Un vecino es tajante con las obras: "La voluntad de los vecinos es que la Sagrada Familia en su casa y nosotros en la nuestra". Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, explica que Gaudí pretendía establecer una plataforma que llegara hasta el mar.

"Es verdad que las personas que viven en esos bloques han comprado o alquilado sus casas a un precio inferior al del mercado", indica el periodista. Además, han firmado un documento en el que dicen que, llegado el momento, saben que eso puede suceder.

El monumento comenzó a construirse en 1882, pero el Ayuntamiento de Barcelona debe decir si derriban esas casas para cumplir con lo firmado con el patronato de la basílica. Bastante señala que el patronato cuenta con planes para esta contingencia. "Hay unos solares cercanos, que son propiedad del patronato, donde se ha propuesto trasladar los edificios y a sus inquilinos sin coste", explica.

José Antonio Naz, presidente de Europa Laica señala que, con respecto a esta situación, "hay que poner en un lado de la balanza el derecho a la vivienda de más de mil familias o un proyecto faraónico de alguien que tiene poder". Naz considera que el ayuntamiento de la ciudad condal "va a demostrar si realmente el poder de una organización como la Iglesia está por encima de los derechos recogidos en la constitución a la vivienda", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna ‘Del Rosario a Rosalía: ¿ha vuelto la fe?’ en atresplayer.