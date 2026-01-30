Miguel Ángel del Arco Blanco, sobre Franco: "Estamos ante uno de los políticos más corruptos de la historia de España"

Getulio Vargas regaló al pueblo español 80 toneladas de café que, finalmente, pasaron a manos del dictador. Este decidió comercializarlo a través del estraperlo a un precio más alto que el oficial.

Francisco Franco ha sido visto como un dictador austero e incansable, sin rastro de corrupción. Un mito que sigue circulando, 50 años después, en las redes sociales. Una de sus aficiones preferidas era la pesca. Y esas bucólicas sesiones de pesca y caza para muchos fue una oportunidad de enriquecerse.

Miguel Ángel del Arco Blanco cuenta que, en las cacerías, por ejemplo, era donde se hacían negocios. "Así fueron proliferando una serie de constructoras y una serie de familias que, a cambio, apoyaban al régimen de Franco, porque se estaban enriqueciendo".

Tras la Guerra Civil, se impusieron cartillas de racionamiento. Mientras la mayoría del país pasaba hambre, otros aprovechaban para enriquecerse gracias al estraperlo. "La hambruna española no se entiende sin la corrupción del régimen de Franco", expone del Arco, "gran parte el hambre era artificial". El doctor en historia expone que muchos de los productos que se producían iban al mercado negro.

Franco, por su parte, para 1940 había conseguido acumular una riqueza de más de 34 millones de pesetas, que equivalen a unos 400 millones de euros actuales. Y ese milagroso ahorro fue gracias, entre otras cosas, al café.

Del Arco cuenta que en 1939, después de la Guerra Civil, el dictador Getulio Vargas regaló al pueblo español 80 toneladas de café, de las cuales se apropia el propio dictador que lo acabó comercializando de estraperlo, a un precio superior al oficial. "Estamos ante uno de los políticos más corruptos de la historia de España", señala el catedrático en Historia, una afirmación que contradice el mito del dictador honrado que velaba por los españoles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Españoles, Franco ha vuelto' en atresplayer.