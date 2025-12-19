Jesús Bastante: "Para la Iglesia Católica, Rosalía sirve para intentar demostrar un supuesto giro católico"

Rosalía sorprendía con la estética de su nuevo disco 'Lux'. La artista catalana ha conseguido elogios, incluso, de la Conferencia Episcopal, pero esto, hace unos años, habría sido impensable.

Rosalía no ha sido la única artista en apostar por la estética religiosa. Madonna, por ejemplo, ha lucido un hábito en sus conciertos. Mar Griera, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, expone que "cuando la Iglesia pierde poder, también se desregulan los símbolos religiosos".

Para la socióloga, actualmente es más sencillo que se pueda coger un símbolo religioso, por ejemplo, una cruz, y se use esos símbolos a nuestra medida como "una especie de religión a la carta". "Años atrás, cuando la institución tenía mucho más poder, cuando la institución incluso excomulgaba a artistas que hacían uso de los símbolos religiosos, tenía otra dimensión", reflexiona.

El periodista Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, indica que Madonna "era un personaje absolutamente irreconocible para los obispos, que no podían pensar que era suya". Y añade: "Era un mensaje mucho más irreverente, probablemente, que el de Rosalía".

En cambio, como indica el periodista, Rosalía, para la Iglesia Católica, "es un fenómeno que sirve para intentar demostrar un supuesto giro católico". "Si consigue que haya conversiones pues fenomenal, pero ni Rosalía pretende eso ni la música está para eso", sentencia.

