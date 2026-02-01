"El franquismo no se construyó sobre las clases medias": Gutmaro Gómez desmiente el bulo sobre el acceso a la vivienda

Uno de los mitos más extendidos en el franquismo es la facilidad para poder acceder a la compra de una vivienda en un plazo de tiempo relativamente corto. El historiador Fernando Hernández expone que es un dato "es falso".

A la dictadura de Francisco Franco siempre le intereso promocionar su afán por construir y distribuir viviendas. Gutmaro Gómez Bravo señala que de esta manera el régimen disciplinaba a los trabajadores "que era realmente lo que le preocupaba al régimen". "Tú y tu empresa tienen que certificar que eres un buen trabajador", expone el catedrático en Historia, "y así tienes acceso a esa vivienda".

"Se construyó viviendo social a remolque de la migración masiva del campo a la ciudad", expone Fernando Hernández Sánchez. Pero, como indica el doctor en Historia Contemporánea, esto, en muchas ocasiones, "se convirtió en un negocio para las constructoras".

José Banús, espía del bando franquista durante la Guerra Civil, fue uno de los empresarios que consiguió enriquecerse gracias a la construcción de viviendas sociales. Para levantar sus barriadas recurrió a presos que querían redimir sus penas. "Entre el régimen y las constructoras existía una relación simbiótica", indica Hernández, "que implicaba la práctica de la corrupción".

Miguel Ángel del Arco Blanco expone que, en los años 60 y 70, "el régimen, en muchos casos, alojaba a los obreros en barrios muy apartados y sin ningún tipo de servicio". "Otro de los problemas que había es que eran viviendas de muy pésima calidad", añade.

A pesar de ello, uno de los mitos sobre la dictadura es que con Franco todos los españoles podían acceder a una vivienda. "Esa idea de que, durante los años 60 y 70, no antes, con un sueldo se podía adquirir una vivienda en un plazo de tiempo relativamente corto, es falsa", sentencia Hernández.

El coautor de 'Francofacts' indica que "el nivel de ingresos, de renta per cápita, era tan bajo, incluso con el crecimiento de los años del desarrollismo, que hizo necesario que los trabajadores que querían adquirir una vivienda tuvieran que recurrir al pluriempleo".

"Quedó excluida una gran parte de la sociedad", señala Gómez Bravo, "no solo por motivos políticos sino, sobre todo, por no acceder a la riqueza". "El franquismo no se construyó sobre las clases medias", concluye, "eso también es una de las grandes cuestiones que intentó vender, la dictadura de las clases medias es otro de los grandes mitos".

