Juan Rada, exdirector de 'El Caso', sobre el éxito de la ufología: "Le venía muy bien al régimen porque entretenían al público"

La gente comenzó a tener interés por la ufología a finales de los años 60. El semanario 'El Caso' se llenó de noticias sobre OVNIs y sucesos paranormales, una información que atraía al público debido a que era novedosa.

El régimen franquista contaba con diversos espectáculos para distraer al pueblo: desde el fútbol, los toros, hasta uno que les hacía mirar hacia el cielo. La ufología se convirtió en uno de los temas que más interesaba a los españoles y semanarios como 'El Caso' daban buena cuenta de las últimas noticias sobre estos fenómenos.

Juan Rada, exdirector de 'El Caso', señala que en esa época "empezaba la ufología: el incidente Roswell, los rusos lanzaron el Sputnik, la perrita Laica, Yuri Gagarin y la gente empezó a ver platillos volantes". Miguel Ángel del Arco Blanco señala que hablar sobre ovnis era una manera "de no hablar del presente".

"Los ovnis se convirtieron en una forma de hablar del más allá, de hablar de lo que no se conocía y así no hablar de una serie de problemas que, en aquella época, estaban teniendo lugar en España", expone el catedrático en Historia Contemporánea.

Este fenómeno, como señala del Arco, se extendió a finales de los años 60 y principios de los 70. Fue un momento en el que había una gran protesta estudiantil y obrera, "donde el régimen tiene que hacer frente a huelgas, una contestación que no había existido desde antes de la Guerra Civil". "Precisamente es en ese momento cuando los periódicos, la radio y la televisión, se llenan de estos sucesos paranormales", añade el historiador.

En 'El Caso', como señala su exdirector, se hablaba sobre ufología. "Atraía al público porque era información novedosa", expone Rada. También se hablaba sobre sectas, algo que era del gusto de la dictadura ya que "se denunciaban sectas satánicas". "Eran temas que le venían muy bien al Gobierno, porque entretenían al público, en vez de leer otras publicaciones", concluye.

