Los tensos audios de la Policía tras el funeral de la Masacre de Vitoria en 1976: "Las provocaciones se están pasando, nos llaman cobardes"

Andoni Txasko, víctima de la represión de Vitoria en 1976, asegura que la Policía "tenía ganas" a la gente que acudió al funeral de los trabajadores asesinados en la Matazanda de Vitoria: "Algunos dicen que no podían consentir esa masa de gente".

Hace 50 años, meses después de morir Franco, la represión continuaba y Vitoria se convirtió en la capital de la referencia emocional de la lucha obrera por sus derechos. Toda una ciudad se volcó con los sucesos de represión y las iglesias se llenaron de cientos de personas en asambleas. Por ejemplo, la celebrada en la Iglesia de San Francisco el 2 de marzo de 1976, donde miles y miles de trabajadores acudieron para luchar por sus derechos. La orden a la Policía de Manuel Fraga fue clara: había que sacarlos como fuera del Templo y si era necesario con el uso de las armas.

La sangre cubrió las calles: cinco trabajadores murieron y más de un centenar resultaron heridos. 50 años después laSexta Columna recuerda en este vídeo a aquellos que se jugaron la vida por sus derechos en la conocida como la Masacre de Vitoria. Cuando el franquismo mató después de muerto.

Dos días después de la intervención policial asesina, más de media ciudad acudió al funeral en la catedral de Vitoria. El funeral fue tan multitudinario, que miles de personas se quedaron fuera de la iglesia. En aquella misa, el párroco afirmó que resultaba "difícil aprobar el hecho de que la fuerza pública penetre" en uno de sus "templos". Una afirmación que desató los aplausos de los presentes en el funeral, donde el párroco continuó: "No es licito matar así. Para estas muertes creemos que no se puede encontrar justificación".

Tras las palabras del sacerdote, el funeral por los compañeros caídos se convirtió en una asamblea improvisada de trabajadores, en la que los líderes sindicales tomaron el altar con rabia. Al final de la misa, los féretros salieron en procesión por Vitoria-Gasteiz y el pueblo pasó por delante del Gobierno Civil exigiendo responsabilidades. Se genera un clima de mucha tensión, que se palpa en los audios de la policía armada, como puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.

"Las provocaciones ya se están pasando un poco, se están parando con las coronas frente a nosotros", contaba un policía, que explicaba que la gente les estaba llamando "asesinos y cobardes" y les preguntaban si en ese momento no iban a por ellos, en referencia a lo sucedido unos días antes en la iglesia. Por otro lado, Andoni Txasko, víctima de la represión de Vitoria en 1976, asegura que "tenían ganas" los policías contra la gente: "Algunos dicen que no podían consentir esa masa de gente que les escupía e insultaba y que había que hacer algo".

Sin embargo, Andoni recuerda que los mandos de la policía pedía "calma" a sus agentes, algo que también se puede escuchar en las grabaciones del vídeo. "Hay que seguir con la paciencia, no vayamos a ahcer saltar el chispazo si podemos evitarlo. Por todos los medios, quietos, no oigáis", pedía un jefe de la Policía a los agentes que estaban en la calle.