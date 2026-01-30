Un policía durante el franquismo, sobre los jóvenes que ensalzan a Franco: "En esa época no podrían hacer nada de lo que hacen ahora"

Félix Alonso, que se jubiló en 2013, buscó cambiar las fuerzas del orden de manera clandestina. Así, durante la Transición, puso en marcha la Unión Sindical Policial para democratizar la policía armada.

La dictadura vendía altercados y falta de seguridad en el resto de Europa, mientras que España se mostraba como un país con un bajo índice de criminalidad. Algo que no vivió Felix Alonso, inspector de Policía durante el franquismo.

Llegó a la policía con apenas 20 años y en varias comisarias de Barcelona pudo comprobar que a muchos de sus compañeros se les iba la mano. "No digamos tortura porque la palabra tortura sería más complicada de establecer, podía ser malos tratos en fin sobre todo en delincuencia común", explica.

Alonso cuenta que, en esa época, existía la llamada ley de Vagos y Maleantes. "Esa ley establecía la posibilidad de hacer un escrito al jefe superior y el jefe superior podía emitir una sanción administrativa e incluso hasta de dos días o tres de cárcel", cuenta el policía retirado.

Fernando Hernández Sánchez indica que el hecho de que no existiera protocolos de garantías para los detenidos y que la presunción de inocencia no fuese un valor a tener en cuenta, "en muchas ocasiones hubiese inocentes que acabasen confesando delitos que no habían cometido".

En muchos casos, los delincuentes comunes venían de la pobreza, algo que el régimen tapaba, incluso en alguno de los periódicos más escabrosos de la época, 'El Caso'. Este diario fue dirigido por Juan S. Rada, que como expone, en España durante la dictadura se podían producir crímenes de gente que robaba por necesidad. "Había que enfocarlo como que 'es gente malvada que busca el mal para los demás, que no respeta el bien ajeno', darle un enfoque moralista". "Todo lo que diera mala imagen de España no interesaba", añade, "era dar una imagen tercermundista de España cuando las autoridades decían que estábamos en pleno desarrollo".

Félix intentó cambiar aquellas fuerzas del orden de manera clandestina. Durante la Transición, puso en marcha la Unión Sindical Policial para democratizar la policía armada. Alonso, que se jubiló en 2013, llegó a ostentar el rango más alto en la Policía Nacional: Comisario Principal. Félix considera que los jovenes que coquetean hoy día con el Franquismo no saben cómo era aquella España. Señala que si se trasladaran a esa época se darían cuenta que no podrían hacer "prácticamente nada de lo que hacen ahora".

