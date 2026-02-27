Nerea Martínez, sobrina de Pedro María Martínez Ocio, asesinado el 3 de marzo de 1976 en Vitoria: "Debe haber justicia"

Cincuenta años después de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, las familias de los cinco trabajadores asesinados por la policía franquista siguen reclamando verdad, reparación y garantías de no repetición. Para Nerea Martinez, sobrina de Pedro María Martínez Ocio, no es tarde.

¿Se puede hacer justicia 50 años después o es demasiado tarde? Aquel 3 de marzo no murió solo Pedro María Martínez Ocio. La policía franquista también asesinó al estudiante de 17 años Francisco Aznar y a Romualdo Barroso, que falleció asfixiado. Días después murieron por las heridas de bala José Castillo y Bienvenido Pereda. Cinco vidas truncadas en una de las jornadas más negras de la Transición.

Para sus familias, la violencia no terminó aquel día. Nerea Martínez, sobrina de Martínez Ocio, relata en laSexta Columna cómo el intento de mantener viva su memoria fue también reprimido."Intentaron construir diferentes altares que la policía quitaba y el pueblo de Gasteiz volvía a poner", explica Nerea. Durante años, cualquier recuerdo fue retirado. Hasta que los compañeros de su tío en Forjas Alavesas colocaron la escultura del puño que hoy permanece en Zaramaga. "La pusieron con cemento rápido una noche. Ya no la pudieron quitar", recuerda.

Cinco décadas después, la exigencia sigue intacta. "No creo que aún se pueda hacer justicia, sino que creo que aún se debe hacer justicia. Es importante que todos los crímenes de lesa humanidad, tal como ampara la legislación internacional, tengan la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y estos crímenes no pueden ser amnistiados y nunca prescriben. Entonces, no es que crea que tenga que haber justicia, sino que debe haber justicia".

