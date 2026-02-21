Ahora

¿Quién liderará?

La risa de Rufián al preguntarle si lideraría la izquierda: "La mejor manera de morir políticamente es empezar a postularte"

laSexta Columna habla en este vídeo con Gabriel Rufián, Emilio Delgado y más expertos sobre la cuestión que más incógnitas genera en torno al proyecto para unir a la izquierda: ¿Quién liderará?

Desde el pasado miércoles, la izquierda ya se ha empezado a mover, aunque de momento los que están dejándose ver, como Gabriel Rufián, no quieren hablar de quién lideraría el nuevo proyecto. 

"La mejor manera de morir políticamente es empezar a hablar de ti en tercera persona y postularte por algo", afirma el portavoz de ERC en el Congreso.

Su compañero en esta iniciativa, Emilio Delgado, considera que "la discusión no puede quedar reducida a la burocracia de partidos encerrada en un despacho, discutiendo de si entra IU o sale Podemos" y que la conversación debe tener "un calado mucho mayor" y "revisar los liderazgos, los discursos, las propuestas y la práctica". 

Este sábado, varios partidos de izquierdas, entre los que está Movimiento Sumar, quieren escenificar su unión, pero ¿qué futuro tiene la izquierda?

Adriana Hest, creadora de contenido, señala que si la izquierda no hace algo "está completamente condenada" y que "todavía no es tarde para actuar". En este sentido, señala que hay que ser "conscientes del momento que estamos viviendo y estar a la altura".

Ante esta cuestión, Delgado habla del "carril corto" de "salvar los muebles en las próximas elecciones" y el largo, "que tiene que discutir cómo la izquierda reconecta con mayorías sociales y es capaz de tener discursos que vayan más allá de determinados nichos".

