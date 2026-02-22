Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogaters, denuncia que "tenemos gran parte de la economía secuestrada por el rentismo"

"De las ocho horas que trabajamos cada día, cuatro las dedicamos exclusivamente a nuestro casero", afirma Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cayalunya, que en este vídeo denuncia la especulación con la vivienda.

laSexta Columna visita la asamblea del sindicato de inquilinas en Barcelona. Todos los viernes decenas de personas se reúnen allí para hacer frente a la presión de un mercado, el de la vivienda, que les ahoga económicamente.

Allí hay quienes vienen a pedir ayuda y quienes la dan. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya, destaca la importancia de que "los inquilinos nos organicemos", ya que según ella "es la única forma que tenemos de cambiar lo que el Gobierno a priori no quiere cambiar".

La portavoz señala que en ciudades como Barcelona, Madrid y otras capitales, "de media la gente se gasta más de la mitad de su sueldo en el alquiler", lo que equivale a decir que "de las ocho horas que trabajamos cada día, cuatro las dedicamos exclusivamente a nuestro casero".

"Tenemos gran parte de la economía española secuestrada por el rentismo", afirma Carme, que forma parte de un sindicato que lleva años exigiéndole al Gobierno medidas valientes.

