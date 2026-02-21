Adriana Hest, creadora de contenido de izquierdas en redes sociales: "Nadie merece la cantidad de odio que se moviliza ahí"

La influencer Adriana Hest reflexiona en laSexta Columna sobre la situación actual de la izquierda en las redes sociales y explica las brutales campañas de odio que ha sufrido por parte de usuarios de extrema derecha.

Adriana Hest es una influencer con cientos de miles de seguidores que genera contenido de izquierdas en redes. Explica que la izquierda "tiene que tomar un discurso directo hacia los ciudadanos". También "entendible" en un medio donde "todo funciona mucho más fácil".

Antes de ser creadora de contenido, Adriana trabajaba en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el odio, la desinformación y los bulos que se encontraba en las redes le llevó a querer combatirlo desde allí, ya que sentía "que no había mucha gente en ese momento dedicándose a informar".

Las redes sociales es uno de los campos donde la izquierda puede empezar a recuperar el voto de los jóvenes. En este sentido, Adriana afirma que cada vez se nota más cómo las personas se empiezan a movilizar "ya no desde la izquierda, sino desde la democracia".

Su trabajo en las redes va acompañado por una legión de amenazas e insultos de usuarios de ideología de ultraderecha de tal extremo que incluso ha llegado a abandonar las redes. "Estamos viendo a gente que deja su trabajo en redes porque no pueden más" comenta la influencer, que defiende que "la salud mental también es importante para hacer activismo" y que "nadie merece la cantidad de odio que se moviliza en redes sociales".

Ella misma admite que pensó "en muchos momentos" no volver. Finalmente lo hico, pero asegura que en su cabeza todavía estaba pensar "si esto me merecía la pena, si quería seguir luchando por mis valores o si realmente no había nada que hacer ante eso".

