Lara Hernández, coordinadora de Sumar: "Mientras muchos jóvenes nos tuvimos que ir de este país, Abascal montaba sus chiringuitos"

Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, recuerda para laSexta Columna cómo fue una de los muchos jóvenes que salieron de España en busca de oportunidades y formaron la 'marea granate' para defender su derecho a volver a su país.

Lara Hernández es hoy una de las líderes de Sumar, pero hace poco más de una década tuvo que coger las maletas y emigrar como tantos otros jóvenes a otro país.

En el vídeo sobre estas líneas recuerda con laSexta Columna que vivió "situaciones de discriminación" que le han marcado tanto que ahora empatiza "muchísimo" con los migrantes víctimas de los "relatos completamente falsos de la extrema derecha".

"En esa época, mientras muchas personas jóvenes como yo nos tuvimos que ir de este país, Abascal lo que hacía era montar sus chiringuitos económicos", afirma Hernández.

En Berlín, Lara conoció la realidad del que tiene que buscarse la vida fuera: "Yo me licencié en la Facultad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y vi cómo, poco a poco, todas las ayudas públicas del Estado en materia educativa se desintegraban una a una y eso me obligó a tomar la iniciativa de irme fuera de mi país", explica.

Sin embargo, aquella generación decidió organizarse para transformar su realidad. Así surgió la 'marea granate', que "defendía algo tan básico como tener derecho a volver a nuestro país".

En esa 'marea granate' se zambulló políticamente Lara, que reivindica la lucha "organizada y colectiva" de la generación de los herederos de la crisis económica que "iba a vivir por primera vez peor que nuestros padres y nuestras madres".

laSexta Columna visita junto a la coordinadora del Movimiento Sumar los alrededores del instituto público donde trabajaba hasta hace dos años. Desde allí, manda un mensaje: "Queremos una sociedad en la que haya menos lamborghinis y más organización social y colectiva".

