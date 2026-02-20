Ahora

'Marea granate'

Lara Hernández, coordinadora de Sumar: "Mientras muchos jóvenes nos tuvimos que ir de este país, Abascal montaba sus chiringuitos"

Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, recuerda para laSexta Columna cómo fue una de los muchos jóvenes que salieron de España en busca de oportunidades y formaron la 'marea granate' para defender su derecho a volver a su país.

Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, recuerda para laSexta Columna cómo fue una de los muchos jóvenes que salieron de España en busca de oportunidades y formaron la 'marea granate' para defender su derecho a volver a su país.

Lara Hernández es hoy una de las líderes de Sumar, pero hace poco más de una década tuvo que coger las maletas y emigrar como tantos otros jóvenes a otro país.

En el vídeo sobre estas líneas recuerda con laSexta Columna que vivió "situaciones de discriminación" que le han marcado tanto que ahora empatiza "muchísimo" con los migrantes víctimas de los "relatos completamente falsos de la extrema derecha".

"En esa época, mientras muchas personas jóvenes como yo nos tuvimos que ir de este país, Abascal lo que hacía era montar sus chiringuitos económicos", afirma Hernández. 

En Berlín, Lara conoció la realidad del que tiene que buscarse la vida fuera: "Yo me licencié en la Facultad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y vi cómo, poco a poco, todas las ayudas públicas del Estado en materia educativa se desintegraban una a una y eso me obligó a tomar la iniciativa de irme fuera de mi país", explica. 

Sin embargo, aquella generación decidió organizarse para transformar su realidad. Así surgió la 'marea granate', que "defendía algo tan básico como tener derecho a volver a nuestro país".

En esa 'marea granate' se zambulló políticamente Lara, que reivindica la lucha "organizada y colectiva" de la generación de los herederos de la crisis económica que "iba a vivir por primera vez peor que nuestros padres y nuestras madres".

laSexta Columna visita junto a la coordinadora del Movimiento Sumar los alrededores del instituto público donde trabajaba hasta hace dos años. Desde allí, manda un mensaje: "Queremos una sociedad en la que haya menos lamborghinis y más organización social y colectiva".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'El rearme de la izquierda: ¿a qué esperan?' en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia un "arancel adicional del 10%" tras el fallo del Supremo y acusa a sus jueces de ser "perros falderos de la izquierda radical"
  2. No son casos aislados, es violencia estructural: nueve víctimas por la violencia machista en tan solo mes y medio
  3. Marlaska llama al abogado de la víctima del exDAO y le propone abrir un canal directo de escucha
  4. La Policía continúa los registros en la mansión del expríncipe Andrés en plena investigación por sus vínculos con Epstein
  5. La pataleta de Ortega Smith tras ser suspendido de militancia en Vox: "No me merezco lo que estoy sufriendo. Sigo siendo portavoz"
  6. 'Balandrau', la película homenaje a los que murieron y a los que echaron una mano en el rescate en la peor tragedia de los Pirineos