Ignacio Urquizu lamenta el conformismo de la izquierda: "Hace tiempo que dejó de pensar en una alternativa al capitalismo"

"Es más fácil que pensemos que el mundo se acaba que el capitalismo se acaba", afirma Ignacio Urquizu, profesor de Sociología y exdiputado del PSOE, que en este vídeo lamenta que la izquierda no sea capaz de "hacer una enmienda a la totalidad del sistema".

Ante el clima de desesperanza que parece haberse instalado en la izquierda, la solución viene de la imaginación: "Creo que tenemos que imaginar el fin del capitalismo ya, imaginar formas de vida colectiva que vayan más allá de un barrio o de una ciudad", afirma Clara Ramas, profesora de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

En la misma línea, Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, considera que la izquierda "tiene que apuntar claramente por una redistribución del trabajo, del tiempo y de la riqueza".

Sin embargo, Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y exdiputado del PSOE, apunta que la izquierda ha "aceptado lo que hay" porque "es más fácil que pensemos que el mundo se acaba que el capitalismo se acaba". Por ello, considera que "hace tiempo que dejó de pensar en una alternativa al capitalismo".

En este sentido, una de las corrientes utópicas a las que se está abrazando la izquierda global es el 'Solar Punk', que sueña con solucionar problemas como el cambio climático o la escasez de energía en un mundo que, en lugares como Singapur, empieza a ser real.

Las ciudades Solar Punk, en realidad, se alcanzarían llevando más lejos las políticas municipales que recuperaron espacio peatonal en las llamadas capitales del cambio y donde, según Clara Ramas, "la izquierda ha tenido éxito".

Ante esto, Urquizu lamenta el conformismo de la izquierda y asegura que "nos conformamos con hacer una enmienda al artículo no sé dónde, el presupuesto de no sé qué, pero no somos capaces de hacer una enmienda a la totalidad del sistema".

Esa carrera desde lo hoy inimaginable pasa por medidas que hoy ya suenan en spots políticos del Partido Verde británico, que pone la lucha de clases en el centro, o en la subida de impuestos a los más ricos que propone Sumar.

En este sentido, Urquizu señala que la izquierda "tendría que apostar por aspirar a jornadas laborales de cuatro días en vez de cinco", algo que "la tecnología ahora mismo lo permite".

