Miguel Ángel Campos, sobre el pendrive de Bárcenas: "De existir, Enrique García Castaño seguro tiene una copia"

El policía accedió al estudio de restauración de Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, para poder registrar un baúl que escondía, supuestamente, un pendrive que contenía información sensible.

El famoso pendrive de Luis Bárcenas que contenía información sensible estaba, aparentemente, escondido en un baúl y fue el policía Enrique García Castaño el encargado de acudir en su búsqueda. El agente conocido como 'El Gordo', entró en el estudio de restauración de Rosalía, la esposa del extesorero popular, para buscarlo.

Tras dos años entre rejas, Bárcenas salió de prisión y, tal y como declaró frente al juez, uno de sus objetivos principales era acudir al estudio de su mujer para buscar ese pendrive. El extesorero popular puso el baúl patas arriba, pero el dispositivo no aparece.

Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo' afirma que, hoy en día, la pregunta del millón es quién tiene ese pendrive. "Es la gran X por resolver de la operación Kitchen junto con la participación de Rajoy", señala.

En ese dispositivo se encontraría, supuestamente, una grabación que compromete a Mariano Rajoy. Pedro Águeda, periodista de 'eldiario.es', señala que esa grabación fue tomada en la sede del PP. Bárcenas fue a ver al entonces presidente a su despacho "y le enseña la hoja de liquidación del remanente de esa caja B".

El extesorero explicó a Rajoy que era una fotocopia. Esto pareció contrariar al presidente y decidió destruirlo en una máquina. "Eso se oye en la grabación", expuso Bárcenas en el juicio, "lo introduce en el destructor de papeles, el papel queda destruido y ahí acaba la conversación".

García Castaño terminó reconociendo que había ido en busca del dispositivo en un baúl. Aunque afirmaba que jamás lo encontró. "Si existe o no ese pendrive, si los hechos que supuestamente recogió la grabación de ese pendrive ocurrieron, es algo que no vamos a poder saber con seguridad nunca", indica el periodista de 'eldiario.es'.

Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales de 'Cadena Ser', afirma que "de existir ese pendrive, Enrique García Castaño seguro tiene una copia". "Él se guarda una copia de absolutamente todo para cuidarse las espaldas", añade.

"El testimonio de Bárcenas ahora mismo yo creo que es el más creíble de todos los que hemos escuchado", señala. "Ya no tiene ninguna atadura con el Partido Popular, es un Bárcenas que está de vuelta de todo y asegura con total rotundidad que tenía grabado a Mariano Rajoy", concluye Urreiztieta.

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