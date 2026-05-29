Este fue el papel vital que jugó Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, en la operación Kitchen

Intentaron captar al conductor hasta en dos ocasiones. La primera, Ríos desconfió del interlocutor al que habían dado ese cometido, Enrique García Castaño. Pero, en cambio, Andrés Gómez Gordo consiguió que se sumara.

Sergio Ríos fue el chófer de Luis Bárcenas y su familia. Más allá de sus labores como conductor, jugó un papel vital dentro del caso Kitchen. A pesar de su profesión, para el comisario Villarejo, el conductor tenía cara de cocinero. Y, efectivamente, estaba metido hasta la cocina.

Pedro Águeda, periodista de 'eldiario.es', cuenta que la captación de Ríos, "un asunto nuclear en la operación Kitchen", tuvo un primer intento que no obtuvo éxito. Enrique García Castaño, uno de los comisarios protagonistas del operativo, se acercó a él para intentar captarle, pero el chófer desconfío.

"Después, piden que Andrés Gómez Gordo intente captarle porque le conocía de su época en la comunidad de Madrid, cuando Sergio Ríos fue también chófer de Francisco Granados, el que fuera secretario general del PP madrileño", añade Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales de 'Cadena Ser'.

Águeda cuenta que Ríos informaba puntualmente de los movimientos de la familia. "La policía estaba muy interesada en saber con quién se reunía Rosalía Iglesias, porque el objetivo de la Kitchen era encontrar las pruebas que pudiera tener Luis Bárcenas escondidas contra el Partido Popular o que afectarían al Partido Popular", expone. Contar con esa información era vital para el éxito de la operación.

En un restaurante de la calle Velázquez de Madrid se preparó uno de los operativos más importantes de la Kitchen: conseguir acceder a los dispositivos electrónicos de Bárcenas.

Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo', cuenta que Ríos participó en el clonado de dos móviles y una tableta de Bárcenas. La policía pudo acceder a esos dos terminales estando él en prisión, "y con los medios de la policía, los agentes especializados hacen un volcado y se llevan toda la intimidad del extesorero".

En esos dispositivos, por ejemplo, estaban todas sus comunicaciones con Mariano Rajoy. "Todo ese material, sin orden judicial, sin supervisión de la Audiencia Nacional que estaba investigando el caso Gürtel, fue intervenido por la policía para un uso completamente irregular", concluye.

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