Alfonso Pérez Medina, sobre el chófer de Bárcenas: "Le pagaron 53.000 euros, todos ellos de fondos reservados"

La mujer de Luis Bárcenas y su hijo sufrieron el asaltado de un falso cura. Este buscaba un pendrive. Pero, gracias a Sergio Ríos, su chófer, la situación no terminó de manera dramática.

Mientras Luis Bárcenas estaba en la cárcel, un hombre armado entró a su casa. Este iba vestido de cura y maniató a la esposa del extesorero popular, a su hijo y a la persona que tenía de servicio. Como cuenta Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo', les preguntaba "dónde está la grabación con el presidente del Gobierno".

Lo que buscaba este falso sacerdote era, en realidad, un pendrive que Bárcenas había escondido en un baúl. La situación se resolvió de una manera inesperada gracias a un héroe milagroso: el chófer Sergio Ríos.

El hijo del extesorero, Willy Bárcenas, cuenta que primero llegó Ríos y, después, dos policías. La presenta presentó al chófer como un héroe que había conseguido reducir al asaltante. Pero a la familia ya no le cuadraba su actuación y dejaron de confiar en él ya que, de hecho, apareció sin que nadie le llamara ya que era su día libre.

Años después, la prensa publicó que Ríos terminó convirtiéndose en un topo de la policía. El héroe se convertía en villano. Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta, cuenta que a Ríos "le pagaron 53.000 euros entre julio de 2013 y septiembre de 2015". "Todos ellos procedentes de los fondos reservados y a razón más o menos de unos 2.000 euros al mes", añade. Después, además, consiguió un puesto en la policía.

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