¿Quién es el inspector jefe Manuel Morocho, un agente incómodo para el PP, clave en el Caso Kitchen?

Este agente investigó desde sus inicios del caso Gürtel por orden del juez Ruz y, después, directamente por indicación del magistrado, comenzó a investigar la caja B del Partido Popular.

Una de las piezas clave de la operación Kitchen fue el inspector jefe Manuel Morocho. Este era el jefe del grupo que investigó desde el principio el caso Gürtel. "Por orden del juez Ruz", como expone Pedro Águeda, periodista de 'eldiario.es', "se encargó, directamente a sus órdenes, de investigar el caso de la caja B cuando se publicaron los papeles de Bárcenas".

Durante mucho tiempo, fue un agente incómodo para el Partido Popular. "Su trabajo, sus informes, sus atestados eran demoledores para el Partido Popular y, por tanto, se convirtió en una pieza muy preciada para la brigada política y para los dirigentes del ministerio del Interior", indica el periodista.

Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo', señala que, durante su declaración sobre la Kitchen, el agente contó “otro tipo de presiones, que se le dieron implicaciones para que no incluyera a altísimos cargos del Partido Popular en sus informes”.

Águeda expone que, por ejemplo, pidieron al agente Morocho que Mariano Rajoy no apareciera en el cuerpo de informe que analizaba los papeles de Bárcenas o que había cometido un error al interpretar que I.L. Hierro era Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.

Como querían alejarle de la investigación, decidieron darle más trabajo. El periodista de 'eldiario.es' señala que "se lo llevaron al nido de la brigada política". "Gracias a que hicieron eso, a través de su testimonio en el juicio, hemos podido saber algunas cosas que no sabíamos de cómo operó toda aquella brigada política contra otros enemigos del Partido Popular que no eran Luis Bárcenas; que eran la oposición política, Podemos o los independentistas catalanes", explica Águeda.

El testimonio de Morocho fue demoledor contra sus excompañeros ya que desmontaba gran parte de su argumentación. La defensa de los acusados se centraba en que ellos estaban buscando el dinero que pudiera tener escondido Bárcenas y los testaferros que le ayudaban a esconderlo.

Eso no se sostenía ya que el dinero había aparecido y, como indica Águeda, "porque el juez del caso de la caja B y el principal investigador de la caja B nunca supieron lo que estaban haciendo estos policías de la brigada política en la operación Kitchen".

"Si todo hubiera sido un operativo legal, como se están empeñando en defender las defensas, se hubiera comunicado de inmediato al juez Pablo Ruz, que estaba investigando en la Audiencia Nacional a Luis Bárcenas, y Pablo Ruz nunca tuvo conocimiento de aquello". añade Urreiztieta.

"Uno de los aspectos más graves de la operación Kitchen es que fue sufragada con dinero de todos los españoles", indica Águeda, "y con el dinero que está en la carpeta de los fondos reservados". "Se produjo un desvío de dinero público para una finalidad espuria", concluye Urreiztieta.

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